Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Miller in vetta, Martin cade due volte, Bagnaia lavora su run brevi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.06 Fabio Quartararo prosegue come un martello, di nuovo 276 millesimi di record nel T3, chiude in 1:57.754 e lima altri 2 decimi! Caduta per Fabio Di Giannantonio in curva 5. Pilota ok.05.03 Fabio Quartararo si rilancia, arriva al T2 con oltre 3 decimi di record, poi rallenta. Alex Marquez sale al secondo posto a 465 millesimi, quindi Fermin Aldeguer a 555.05.00 Jackchiude un nuovo giro in 1:59.289. Fabio Quartararo vola! Il francese piazza il record nel T2 per 262 millesimi che diventano 607 nel T3. El diablo chiude in 1:57.999! Che tempo!04.57 Riparte la sessione dopo la caduta di Jorgein curva 1. Il campione del mondo deve ancora trovare il giusto feeling con la sua nuova Aprilia. Due cadute in nemmeno 2 ore non sono propriamente un buon viatico!04.