Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Marc Marquez sale in seconda posizione, cade Bastianini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.29 Buono anche il riferimento di Jack Miller che è sesto con il tempo di 1:58.564.9.26in! Che balzo per il neo pilota della Ducati ufficiale: 1:58.260 il crono, 0?506 di distacco da Quartararo.9.23anche Bezzecchi in quindicesimacon il tempo di 1:59.269, tredicesimoin 1:59.115.9.20 Bel miglioramento per Ai Ogura chein ottavacon il crono di 1:58.763 in sella all’Aprilia Trackhouse.9.17 Tanto vento adesso a, pochi sono i piloti in pista in questa fase piuttosto delicata.9.14 Ecco Luca Marini che sfreccia nel rettilineo finale:First day fly by. pic.twitter.com/YmZWsonLj3— Honda HRC Castrol –(@HRC) February 5,9.11 Caduta perin curva 4! Proprio nel giro di lancio si stende il riminese della KTM, pilota comunque indenne.