Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Jack Miller al comando, sale Morbidelli, Bagnaia lavora su run brevi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.42 Ancora Franco. Il pilota del team Ducati Pertamina VR46 arriva al T3 con 667 millesimi di ritardo, quindi vola in sesta posizione in 1:59.376 a 753 millesimi da.04.39 Pedro Acosta dà il via al suo 15° giro con il record nel T1, poi rallenta e perde 3 secondi nel solo T2. Francofa segnare i suoi migliori parziali e si porta in 14a posizione a 1.591.04.36 Diamo uno sguardo all’interno del box Ducati, con Peccoin azione.The #is underway! Who is there? #ForzaDucati #DucatiLenovoTeam pic.twitter.com/UlYJqITzD1— Ducati Corse (@ducaticorse) February 5,04.33 Peccotorna ai box e prosegue su run. Pedro Acosta chiude un giro in 2:01.032.04.30prosegue nel suo forcing.