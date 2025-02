Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Jack Miller al comando, Marquez 5°, si attende il ritorno in pista di Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.27 Torna inPecco! Per il momento il due-volte campione del mondo è 11° a 1.341 dacon 13 giri completati.04.24torna in azione, piazza il record nel T2 per 35 millesimi, quindi al T3 accusa solo 10 millesimi da Miguel Oira, quindi chiude in 1:58.623 ed è primo! 294 millesimi sul portoghese.04.21 Marcriparte con un 2:02.290, quindi 2:00.470 mentre Luca Marini gira in 2:00.949.04.18 Si ripopola la. Di nuovo in azione Marc, quindi Luca Marini riparte per il suo quarto run. Ancora fermo ai box Pecco, attualmente 11° a 1.047.04.15 Fermin Aldeguer prosegue nel suo run con un interessante 1:59.632. Inanche Alex Rins e Augusto Fernandez, quindi Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi e Maverick Vinales.