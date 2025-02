Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Bagnaia prosegue nel suo lavoro, Quartararo in vetta. Martin in ospedale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.51 Secondo quanto riportato da, per Raul Fernandez ci sarebbe anche un problema ad un piede oltre alla frattura alla mano.06.48 Marc Marquez dopo un giro sul 2:01.689 chiude in 1:59.939 e conclude la sua 30a tornata.06.45 Brutte notizie anche per Raul Fernandez. Lo spagnolo, infatti, si sarebbe rotto un osso del metacarpo della mano sinistra. Pessimo inizio deiper il pilota del team Yamaha Trackhouse.06.42 Peccochiude un giro in 1:59.569 quindi rallenta. In pista anche Joan Mir e Maverick Vinales ma su tempi alti.06.39 Peccotorna in azione. 2:00.120 il suo primo giro in questo nuovo run.06.36 Caduta anche per Raul Fernandez che, a sua volta, è stato portato al centro medico del tracciato.06.33 Al momento giornata molto complicata in casa Aprilia.