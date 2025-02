Oasport.it - LIVE MotoGP, Test Sepang 2025 in DIRETTA: Bagnaia prosegue nel suo lavoro, Quartararo al comando. Martin in ospedale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.38 Intanto situazione immutata in pista. Al momento dentro c’è solo Vinales, rientrato proprio adesso7.37 Rivediamo la caduta di Jorge, pubblicata pochi istanti fa dallaThe highside that sent @88jorgeto the local hospitalUpdates will follow and in the meantime, we’re sending our best wishes to the World Champ #pic.twitter.com/s5NIOMraEL—(@) February 5,/p>7.34 Si migliora Rins, che adesso è sesto con il tempo di 1:58.623. Prima era ottavo7:31 Stando a quanto riportato dalla, Jorgeavrebbe accusato un dolore al piede sinistro e alla mano destra provocato dalla caduta. Seguiranno aggiornamenti@89jorgehas been taken to local hospital as he suffers pain in his left foot and right handUpdates will follow and in the meantime, sending the best to the World Champ #pic.