Spazionapoli.it - LIVE – Manna: “Kvaratskhelia? Siamo stati ricattati”. Okafor? Gira una notizia falsa su di lui”

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Calcio Napoli – A breve inizierà la conferenza stampa del DS del Napoli Giovanni. Quest’ultimo, parlerà direttamente da Castel Volturno. Il mercato invernale ha creato non pochi problemi al Napoli. La società azzurra ha perso Khvichae non è riuscito a rimpiazzarlo con un colpo da novanta. Tale problematica, ha scatenato non poche polemiche da parte dei tifosi che si aspettavano un altro tipo di atteggiamento da parte della società. A tal proposito, alle ore 11.30 è in programma la conferenza stampa che avrà come protagonista il DS: “davvero vicini a Garnacho. C’è un po’ di rammarico”Tra pochissimi minuto, inizierà la conferenza stampa del DS Giovannidopo la fine del mercato. Il Napoli non ha messo a segno colpi da novanta, motivo per il quale la piazza ha iniziato a fremere.