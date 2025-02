Inter-news.it - LIVE Inter-Milan Primavera: inizia il derby di Coppa Italia!

Leggi su Inter-news.it

in questo momento ildella partita tra, valida per i quarti di finale di. Segui l’evento in diretta con la cronaca testuale a cura di-News.it.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP18LA PARTITA!17.53 Il centrocampista classe 2008 Vukoje è in panchina e già oggi potrebbe fare il suo esordio con la maglia dell’.17.45 Sta perre la partita tra: ci si gioca la semifinale di. Di seguito le formazioni ufficiali., LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Calligaris; Aidoo, Alexiou, Re Cecconi, Cocchi; Berenbruch, Zanchetta, Topalovic; De Pieri, Spinacce, Mosconi.A disposizione: Zamarian, Maye, Bovo, Lavelli, Perez, Venturini, Della Mora, Garonetti, Pinotti, Thiago Romano, Vukoje.