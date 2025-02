Inter-news.it - LIVE Inter-Milan Primavera 2-2: Liberali inventa un gol da fuori

Inizia in questo momento ildella partita tra, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Segui l’evento in diretta con la cronaca testuale a cura di-News.it.2-2 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP70? Venturini e Lavelli prendono il posto di Topalovic e Spinacce.Colpo da fenomeno di Mattia, che dai 20 metri di sinistro manda il pallone all’angolino. Gol incredibile del calciatore del.68?PAREGGIA!67? Aidoo viene ammonito.64? Nissen per Bakoune poiHodzic per Perera.61? Topalovic tira una staffilata al volo, Longoni blocca in due tempi.Il solito Matteo Cocchi mette la sua firma sulla partita, perché dalla sinistra mette il cross che crea difficoltà a Longoni. Il portiere esce malissimo, sul secondo palo Berenbruch è solo e a porta vuota deve solo ribadire in rete.