Inter-news.it - LIVE Inter-Milan Primavera 2-1: Berenbruch ci porta avanti!

Leggi su Inter-news.it

Inizia in questo momento ildella partita tra, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Segui l’evento in diretta con la cronaca testuale a cura di-News.it.2-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPIl solito Matteo Cocchi mette la sua firma sulla partita, perché dalla sinistra mette il cross che crea difficoltà a Longoni. Il portiere esce malissimo, sul secondo paloè solo e avuota deve solo ribadire in rete.57? BEEEEEREEEEEENBRUUUUUCHHHHH SIAMOIIIIIIIII56? Dutu viene ammonito.50? Entra Garonetti per Re Cecconi già ammonito.48? Re Cecconi è a terra, lo staff medico sta lavorando. Occhio alle sue condizioni.19.02 INIZIA IL SECONDO TEMPO!L’riacciuffa la partita alla fine del primo tempo con il gol di Mattia Mosconi su un grande cross di Mike Aidoo sul primo palo.