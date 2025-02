Inter-news.it - LIVE Inter-Milan Primavera 1-1: finisce il primo tempo in parità

Inizia in questo momento ildella partita tra, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Segui l’evento in diretta con la cronaca testuale a cura di-News.it.1-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPL’riacciuffa la partita alla fine delcon il gol di Mattia Mosconi su un grande cross di Mike Aidoo sulpalo. Non basta ai rossoneri la rete iniziale causata dalla coscia di Matteo Cocchi. A breve inil secondodi.45’+1IL!45? Un minuto di recupero.Bella azione di De Pieri e Aidoo sulla fascia destra con il terzino capace di crossare dal fondo sulpalo. Mosconi anticipa tutti e mette in rete incrociando.44? MOOOOSCOOOOONIIIIIIIII, ARRIVA IL GOOOOOOLLLL39? Ildomina in questo spazio di partita.