Oasport.it - LIVE Berrettini-Griekspoor, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: partita da vincere se si coltivano obiettivi ambiziosi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match d’esordio in Olanda di Matteo, opposto a Tallonnel 1° turno dell’ATP 500 di(NED). Il romano parte con un bel test in una settimana che si deve sfruttare in chiave ranking.Il feeling indoor del romano è sempre stato ottimale, la formula del torneo aiuta: è una bella occasione per il romano di ritagliarsi un posto tra i migliori 32 del ranking. Raccogliere punti pesanti qui vorrebbe dire giocare un turno in meno nei Masters 1000 americani, e garantirsi una chance di esserlo anche a Madrid e Roma.Inizialmente, c’è però da fare i conti con il pericolosissimo olandese Tallon, che tanto bene si trova sui campi rapidi al coperto. Sarà una battaglia sui nervi, conterà farsi trovare pronti (per entrambi) quando il punto conterà per davvero: non è escluso che si assista a tie-break nel corso della