Oasport.it - LIVE Berrettini-Griekspoor, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: in campo dopo Vavassori-Auger Aliassime

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:20 Fils rimonta Lestienne e accede al 2° turno: adessoe poi il romano!!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match d’esordio in Olanda di Matteo, opposto a Tallonnel 1° turno dell’ATP 500 di(NED). Il romano parte con un bel test in una settimana che si deve sfruttare in chiave ranking.Il feeling indoor del romano è sempre stato ottimale, la formula del torneo aiuta: è una bella occasione per il romano di ritagliarsi un posto tra i migliori 32 del ranking. Raccogliere punti pesanti qui vorrebbe dire giocare un turno in meno nei Masters 1000 americani, e garantirsi una chance di esserlo anche a Madrid e Roma.Inizialmente, c’è però da fare i conti con il pericolosissimo olandese Tallon, che tanto bene si trova sui campi rapidi al coperto.