Oasport.it - LIVE Berrettini-Griekspoor, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: giocatori a breve in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAin!15:29 Agli ottavi di finale vuole giungere anche Matteo, al terzo torneo dell’anno, che ha sempre superato il primo ostacolo che gli si è presentato davanti in questo primo scorcio di.15:25 Ennesima botta di fortuna per il pinerolese, che approfitta delle condizioni fisiche precarie del canadese e sfiderà Carlos Alcaraz agli ottavi di finale.15:23 Si ritira Aliassime sul punteggio di 6-7, 6-4! Avanti VAVASSORI!14:30 Al tiebreak nel 1° set l’azzurro e il canadese, poi tocca a!13:20 Fils rimonta Lestienne e accede al 2° turno: adesso VAVASSORI-Auger Aliassime e poi il romano!!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match d’esordio in Olanda di Matteo, opposto a Tallonnel 1° turno dell’ATP 500 di(NED).