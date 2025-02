Oasport.it - LIVE Berrettini-Griekspoor 3-6, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: romano scarico e falloso nel 1° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Altro errore ‘dubbio’ di dritto di.30-0 Servizio vincente!15-0 Serveper primo nel 2° parziale.6-3! Rapidissimo primo parziale dell’olandese, che al servizio ha veramente lasciato le briciole, eccezion fatta per il game d’apertura. Unmolto, soprattutto nel break del 6° game, che ha regalato al rivale con tre gratuiti.40-0 Attacco di rovescio molto vicino alla riga dell’olandese e altro punto conquistato. Tre palle set.30-0 Non risponde di rovescio e sulla seconda il.15-0 Servizio e dritto.3-5 Ace (2°). A zero il!40-0 Servizio slice e formalità.30-0 Non risponde di rovescio.15-0 Prima vincente di.2-5 A zero e in un lampo