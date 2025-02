Oasport.it - LIVE Berrettini-Griekspoor 3-6, 7-6, 6-7, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: il romano si arrende con enorme rammarico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui una dolorosa, che estrometteda. Ci restano Vavassori e Bellucci, quest’ultimo in campo tra poco!18:20 Quando non sfrutti le chance, poi ti gira male. Succede in tutti gli sport e anche nel tennis: le statistiche dicono di uncon più vincenti (32-24) e superiore in tutte le statistiche al servizio, ma sconfitto. Ben 13-8 il computo degli ace, 65% a 59% di prime in campo, 86-84 con la prima e 77-62 con la seconda: nel tennis i numeri non sono tutto!18:18 E quindi, un doppio fallo a condannare ilin questo match. Lui che però era stato più volte 0-30 nel parziale decisivo e che, una volta non sfruttate questa chance, ha rimesso in carreggiata.18:17b.6-3, 6-7(2), 7-6(4)! E’ vincente l’ultimo dritto inside in dopo un gran lob di rovescio dell’olandese, che chiude la partita.