Oasport.it - LIVE Berrettini-Griekspoor 3-6, 7-6, 4-5, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: romano al servizio per restare nel 3° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Erroraccio con il dritto a campo aperto. Era punto e game, adesso deve resettare: attenzione!30-0 Un’altra prima esterna vincente.15-0slice vincente.5-5 Ace (13°). A zero!40-0 Seconda vincente.30-0e dritto!15-0 Perentorio dritto dal centro del.4-5 Sempre avanti l’olandese nel set decisivo.40-30 Passa grazie al nastro il! Si avvicina!40-15 Palla corta in rete.40-0 Attacco slice che dà punto a.30-0 Ace (7°).15-0 Con il dritto.4-4 A zero il!40-0 Orribile risposta in chop di.30-0vincente.15-0 Ottimo dritto anomalo di.3-4 Lungo il recupero di dritto del.40-30 Prima vincente.30-30 Stecca il dritto dopo ill’olandese.