Oasport.it - LIVE Berrettini-Griekspoor 3-6, 7-6, 3-4, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: si salva ancora da 0-30 l’olandese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Lungo il recupero di dritto del romano.40-30 Prima vincente.30-30 Stecca il dritto dopo il servizio.30-15 Non riesce a passare con il rovescio il romano sul serve&volley di.15-15 Prima e dritto.0-15 Volèe di rovescio che si ferma sul nastro di.3-3 Ace (12°)!!40-0 Ace (11°)!30-0 Non risponde di dritto sulla seconda.15-0 Ace (10°)!3-2 Fuori il dritto di, altro game che fa male.40-30 Attacca di dritto dopo la prima e fa punto.30-30 In campo l’inside in deldopo il servizio. Sulla riga.15-30 Rischia la secondaed è vincente.0-30 Altro errore, di rovescio, di!!0-15 Molto bravo a rispondere alla seconda al corpo Matteo, sbaglia poicon il rovescio.