Oasport.it - LIVE Berrettini-Griekspoor 3-6, 7-6, 1-2, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: si salva da 0-30 l’olandese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 ACE (6°)!!30-30 Prima vincente!!15-30 In rete lo slice di.15-15 Servizio e dritto!0-15 Legge in anticipo la smorzata del romanoe chiude comodamente.1-2 Prima vincente.A-40 Prima vincente.40-40 Doppio fallo (3°).40-30 Altra prima, altro punto.30-30 Perfetto il serve&volley di.15-30 Non risponde di dritto il romano, si poteva arpionare la palla qui.0-30 Con il dritto mette pressione Matteo e ottiene il punto!!0-15 ANCORA un grande recupero stretto in slice del romano.1-1 A zero in un minuto e mezzo!30-0 Attacco di dritto a segno del romano!15-0 Ace (6°)!0-1 Sidal 15-30.40-30 Servizio e dritto.30-30 Non passa con il dritto il romano.15-30 DOPPIO FALLO (2°)!!15-15 Grande recupero stretto in slice di!!15-0 Servizio, attacco di rovescio e stop volley