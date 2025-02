Oasport.it - LIVE Berrettini-Griekspoor 3-6, 6-5, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: un set point avuto dal romano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 Molto bene e a quindici.40-15 Dritto sul nastro, poco male.40-0 Prima vincente.30-0 Servizio e dritto in contropiede!15-0 Servizio e dritto.5-5 Servizio vincente. Si tira fuori annullando una palla set.A-40 Si è mangiato a rete il punto in un primo momento, poi se lo è ripreso con il dritto vincente dal centro.40-40 Non risponde sull’ottima seconda di rovescio il, no!30-40 Assist dicon la smorzata! Se lo prendeche si procura un set!30-30 Passa di forza con il dritto il!!30-15 Lob in slice sulla riga di.30-0 Scende a rete dopo il dritto lungoriga l’olandese e chiude al volo.15-0 Ennesima prima vincente di.5-4 A zero!40-0 Difende bene la retedopo il dritto d’attacco.