Oasport.it - LIVE Berrettini-Griekspoor 3-6, 4-3, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: sempre avanti il romano nel 2° parziale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Molto benecon l’approccio slice e la volèe di rovescio!15-0 Seconda al corpo die punto.4-3 Ace (5°)! Solido con la prima!40-15 Risposta vincente dritto.40-0 Buono il dritto di, lasciato dall’olandese.30-0 Servizio e smorzata!15-0 Ace (4°).3-3 Gran passante di rovescio stretto dell’olandese. Attacco di dritto non definitivo di.40-15 Meravigliosa stop volley di. Un miracolo. La risposta era nei piedi.30-15 Sorpreso l’olandese dal passante al corpo di!30-0 Prima vincente.15-0 Brutta risposta di Matteo con il dritto. Lo slice era angolato ma non impossibile.3-2 Ace (3°)!40-0 Passa di dritto comodamente il.Terza seconda di fila.