Oasport.it - LIVE Bellucci-Medvedev, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: iniziato il match, l’azzurro può ambire all’impresa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Serve&volley dopo lo slice die stop volley.15-30 Errore gratuito di dritto di.0-30 Favolosa uscita di rovescio lungoriga di, poi la volèe alta di dritto approssimativa. Non se lo fa ripetere due volte il russo e passa con il dritto lungoriga.0-15 Subito spettacolo! Palla corta bella di, poi il lob. Tweener largo di poco di.Mattiaal servizioGiocatori in campo19:25in crisi nera e in cerca di punti per non uscire dai 10. Pesantissima la sconfitta contro Tien agli AO, dove difendeva finale e 1300 punti.19:20ha sconfitto le WC olandesi Boogard, Brouwer (in qualificazione) e Rottgering nel MD.19:15 Con questo risultatoè già sicuro di entrare nei primi 90 (81°), e di mettersi quindi comodo in vista dell’uscita dell’Entry List del Roland Garros.