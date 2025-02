Oasport.it - LIVE Bellucci-Medvedev, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: inizia il match, l’azzurro può ambire all’impresa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMattiaal servizioGiocatori in campo19:25in crisi nera e in cerca di punti per non uscire dai 10. Pesantissima la sconfitta contro Tien agli AO, dove difendeva finale e 1300 punti.19:20ha sconfitto le WC olandesi Boogard, Brouwer (in qualificazione) e Rottgering nel MD.19:15 Con questo risultatoè già sicuro di entrare nei primi 90 (81°), e di mettersi quindi comodo in vista dell’uscita dell’Entry List del Roland Garros. Servirebbe un’impresa oggi, per essere pressoché sicuro anche di prendere parte a Miami, lui che non saràmente in tabellone a Indian Wells.19:10 Ancora 20? di attesa e poi inizierà la sessione serale a(NED).18:40 Tra circa 50? in campo!Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladeldi 2° turno (ottavi di finale) di un sorprendente Mattia(q) e la testa di serie numero 2 Daniil(RUS).