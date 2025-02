Oasport.it - LIVE Bellucci-Medvedev 6-3, 6-7, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: l’azzurro ha avuto la chance di chiudere ma non l’ha sfruttata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Slice in rete del.A-40 Con a smorzata!40-40 ACE (2°)!!40-A Lungo però anche il rovescio lungoriga di.40-40 Lungo di poco il dritto lungoriga del russo.30-40 Sul nastro il rovescio d’attacco del.30-30 Slice e dritto in contropiede!15-30 Errore di rovescio di.15-15 In corridoio il back difensivo de.15-0 Belissimo rovescio lungoriga di!Il russo non riesce ad allacciarsi le scarpe, lo sta aiutando il Giudice di sedia.3-6, 7-6(6)! Non muore mai, si sa. Il russo trova il modo di girarla, anche grazie agli errori di Mattia, che ha sentito il momento. Con l’errore di rovescio si va al terzo set. Secondo set da 1h21?!6-7 Recupero di dritto e smash vincente.