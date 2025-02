Oasport.it - LIVE Bellucci-Medvedev 6-3, 6-7, 3-2, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: resta avanti il lombardo nel set decisivo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Sfonda di drittoe chiude al volo.15-0 Lascia, saggiamente, il passante di rovescio del rivale.3-3 Ace (9°). In un amen.40-0 Servizio e dritto.30-0 Prima vincente.15-0 Risposta aggressiva di rovescio di poco lunga di.3-2 Servizio slice, dritto forte al centro! Non si è arrivati ai vantaggi nel turno di battuta dell’azzurro! L’ultima volta era a inizio 2° set.40-30 In rete un dritto in palleggio di. Quanti errori!Seconda30-30 Non chiude al volo, passa di rovescio.30-15 Figuriamoci se poteva concludersi celeramente un turno di battuta di. Rovescio largo in palleggio e russo di nuovo nel game.30-0 Un’altra prima vincente: ossigeno puro!15-0 Servizio vincente di!2-2 Rovescio lungoriga incisivo di