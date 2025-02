Oasport.it - LIVE Bellucci-Medvedev 6-3, 4-5, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: azzurro in battuta per restare nel 2° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Gli tira addosso!!! Servizio, palla corta e coppia di passanti al corpo di!30-30 Spinge stavolta out il rovescio l’.30-15 In rete il dritto del russo. Ha spinto di rovescio in centro Mattia.15-15 Doppio fallo (1°).15-0 Gratuito di rovescio di.4-5 Tiene lacomodamente il russo. Tornerà inper salvare il set.40-15 Doppio fallo (7°).30-0 Sbaglia di rovescio.15-0 Seconda slice vincente.4-4 MERAVIGLIOSO rovescio lungolinea, sulla riga! Perfetto!A-40 PRIMA VINCENTE!!!40-40 Mamma mia! Serve&volley sulla seconda di, sbaglia la risposta di rovescio.40-A Addirittura vincente di dritto inside in, sulla riga. Palla break russa.40-40 SLICE VINCENTE!40-A Nuovo errore di dritto del lombardo.