Oasport.it - LIVE Bellucci-Medvedev 6-3, 3-4, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: il russo regala il contro-break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 SLICE VINCENTE!40-A Nuovo errore di dritto del lombardo. Palla.40-40 NOO! Tanta fretta ed errore di dritto. Non vorremmo che quella ‘cosa’ dilo avesse svegliato.40-30 Risposta di dritto lungoriga e profonda. Si è svegliato dopo quell’oscenità.40-15 Vincente lungoriga di dritto.40-0 Inspiegabile cosa di. Non sappiamo cosa dire. Il rovescio lungoriga era ottimo, il reupero dialto e vicinissimo alla rete. Palla corta in salto che è in corridoio, siamo sbigottiti! Un errore da 4^ categoria.30-0 SLICE MANCINO, COMODA VOLEE! Va usata questa arma!15-0 Con il dritto muove benissimo il giocoe chiude!3-4 Non ci posso credere. Colpisce con il cuore della racchetta la volèe di dritto sopra la rete, a quel punto è facile passare per! Si torna clamorosamente on serve!SECONDA40-A DOPPIO FALLO (6°)!Seconda40-40 Ace (7°).