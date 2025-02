Oasport.it - LIVE Bellucci-Medvedev 6-3, 0-1, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: l’azzurro vince il 1° set e vede l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio slice, rovescio di là e comoda volèe.1-1 Primante!!40-15 Altro errore di dritto di.30-15 Sbaglia la risposta di dritto il russo.15-15 Servizio e dritto!0-15 Con il rovescio in cross.0-1 A quindici il russo.40-15 Ace (4°).30-15 Servizio rovescio e volèe in tuffo.15-15 Doppio fallo (3°)!15-0 In rete il dritto d’attacco di.DOPO 8?! TORNATO!Quando tornerà il russo, ripartirà alla battuta.Toilet break. Un classico.6-3! Sì, il russo è irriconoscibile. Questo è il punto di partenza, peròfin qui ha messo in pratica il piano di gioco in modo perfetto: Verticalizzazioni improvvise, variazioni al servizio continue e tantinti!SLICE E PALLA CORTA IN CONTROTEMPO!40-30 SIII! Esce di nulla il passante storto di