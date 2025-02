Oasport.it - LIVE Bellucci-Medvedev 3-2, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: l’azzurro tiene testa al russo nel 1° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Altra risposta lunga, stavolta forzata dall’ottima prima slice del. Bene!40-30 Mamma mia, non risponde (di metri) sulla seconda e con il dritto. Erroraccio.30-30 Beh, meravigliosa smorzata vincente didopo il dritto lungoriga.15-30 Si alza illlo. Ottima serie di slice difensivi di, ad attirare ilverso la rete. Il passante è buono ma è migliore la volèe di. Anche un numero di polso in tuffo in recupero estremo delma appoggia al volo il.15-15 In rete il chop difensivo di dritto di Mattia.15-0 SERVIZIO DA SOTTO e passante di dritto di!2-2 Ace (2°).40-15 Sbracciata di dritto di.40-0 Geniale tocchettino di rovescio stretto di, vincente.30-0 Scambio faticoso, prova a recuperare con uno slice cortissimoma arriva comodamente e chiude il