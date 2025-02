L’Italian Heritage Night accende il Barclays Center | sport e cultura protagonisti dell’evento Nba

Leggi su Ildenaro.it

Ilsi è trasformato nel cuore delità in occasione della Italian. Durante la partita Brooklyn Nets vs. Houston Rockets, oltre 400 italiani hanno gremito gli spalti, contribuendo a creare un’atmosfera unica, tra passioneiva e orgoglio nazionale.L’evento organizzato da Ibbl (Italian Brands Basketball League) in collaborazione con ilNewyorkese, il riferimento della comunità italiana di New York, si è svolto alla presenza del Console Generale di New York Fabrizio di Michele, che ha partecipato anche al torneo della mattina con la squadra del Consolato.L’evento ha preso il via proprio con un’entusiasmante partita tra le varie squadre della comunità italiana di New York, che ha visto sul campo Nba dei Netsrealtà di grande rilievo, oltre il Consolato di New York e ilNewyorkese c’erano Figo Gelato, Columbus Citizen Foundation, Carini Group, AIRI (Associazione dei Ricercatori Italiani) e Bindi.