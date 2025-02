Anteprima24.it - L’Istituto Alberti accoglie le future matricole: una festa per conoscere la scuola

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 7 febbraio, dalle 15:00 alle 18:00, l’IISdi Benevento apre le porte del plesso di via Calandra per la “delle”, un evento dedicato agli studenti che hanno formalizzato la preiscrizione per l’anno scolastico 2025/2026 e a tutti gli alunni delle scuole medie interessati a scoprire l’offerta formativa del.Sarà un pomeriggio ricco di attività, incontri e momenti di condivisione, pensato per farnon solo le strutture e i percorsi di studio ma anche la vivace comunità scolastica che anima l’. Tra i percorsi del plessodi via Calandra, in particolare, andranno ricordati il Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo, il Liceo delle Scienze applicate (anche con curvature Forense e Sportiva), gli indirizzi tecnici Amministrazione, finanza e marketing (anche con curvatura Web), Chimica, materiali e biotecnologie, Turistico – Digital Tourism.