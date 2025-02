Lanazione.it - Lista di Comunità, tre mozioni per un Comune più trasparente, efficiente e verde

Arezzo, 5 febbraio 2025 –di, treper unpiù. Il prossimo Consiglio Comunale di Bibbiena vedrà la discussione di trepresentate dal gruppo consiliaredi, volte a migliorare l’accesso ai servizi pubblici, garantire un corretto uso della comunicazione istituzionale e valorizzare ilurbano. Tre temi apparentemente distinti, ma accomunati da un unico obiettivo: rendere Bibbiena unpiùe sostenibile. Più semplicità per i cittadini: consultare i pagamenti online Troppe volte i cittadini si trovano di fronte a difficoltà burocratiche quando devono consultare la propria posizione debitoria nei confronti della pubblica amministrazione. Attualmente, i pagamenti per IMU e TARI sono gestiti in maniera frammentaria, con moduli cartacei e procedure poco intuitive.