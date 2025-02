Juventusnews24.com - Lista Champions Juve, cosa cambia dopo il mercato di gennaio? Scadenza, tagli e aggiunte: la situazione a meno di una settimana dai playoff

di Carlo Pranzoni, poco più di 24 ore alladella presentazione.per i bianconeriildiprossima sarà già tempo di tornare a pensare allaLeague. Lasarà attesa dal primo dei due confronti con gli olandesi del PSV, già incontrati e battuti nel girone per 3-1 allo Stadium, per iche consentiranno a una delle due di approdare agli ottavi di finale. Mancano poco più di 24 ore alladel termine ultimo per presentare la nuova(entro le 00.00 del 6 febbraio), che inevitabilmente subirà delle modifiche rispetto a quella dello scorso agosto. Vediamole nel deto.dice il regolamento Il numero massimo di giocatori registrabili nellaA è di 25 e nessuno può superare questo limite.