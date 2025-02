Rong>Guang

Lanazione.it - L’ispezione sulla Guang Rong. Travaso urgente del carburante: “Obiettivo evitare i tempi morti”

Marina di Massa, 5 febbraio 2025 – Le operazioni per la gestione dell’incidente della naveRong>, incagliata da martedì scorso contro il pontile di Marina di Massa, entrano in una fase cruciale. La Procura e la Capitaneria di Porto hanno autorizzato il sopralluogo a bordo, necessario prima di procedere allo svuotamento dei serbatoi e prevenire un possibile disastro ambientale, dato che la nave trasporta circa 102 tonnellate di gasolio. Operazioni di ispezione e piano di svuotamento “Sono iniziate le operazioni di ispezione per individuare le zone di accesso e permettere la rimozione dela bordo,” dice il comandante di Fregata, Tommaso Pisini. La ditta incaricata dall’armatore, scortata dalla Guardia Costiera, sta già operando. L’attenzione è concentrata sul fianco sinistro dell’imbarcazione, sia nella parte emersa che sommersa, per verificare le condizioni dello scafo e accelerare ildel