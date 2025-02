L’Inter di Invernizzi Il trionfo di una squadra che rimontò 11 punti e spedì il Milan all’Inferno

Leggi su Ilnerazzurro.it

La formazione del1970-’71: Vieri, Bellugi, Facchetti, Bedin, Giubertoni, Burgnich, Jair, Bertini, Boninsegna, Mazzola, Corso.Lo scudetto difu ilche ciascun interista ha sognato e desiderato almeno una volta nella propria vita. Inseguire ilcome fosse una lepre e vincere la caccia ponendo fine alla convinzione rossonera di sconfiggere i mondi sottostanti, inclusi quelli nerazzurri. In più, partendo da distacchi siderali.rappresentò il timoniere sicuro e la sua innata fede interista gli permise di crederci sempre anche quando ilera un treno spavaldo che inquadrava la stazione di approdo. Si trattò anche del giusto premio ad un presidente come Fraizzoli la cui tenacia si rivelò esemplare. Non ci fu nulla di semplice perché dopodi Angelo Moratti era complicato vincere sul solco della leggenda padrona del mondo.