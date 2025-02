Anteprima24.it - L’intelligenza artificiale rivoluziona le HR: il futuro della leadership aziendale

Tempo di lettura: 2 minutiCon l’AI, le Risorse Umane diventano il motore dell’innovazione e del benessere organizzativoLe Risorse Umane non sono più solo una funzione operativa, ma stanno diventando il centro nevralgicotrasformazione. Secondo il McKinsey 2024 Global Survey on AI, citato nella ricerca “Com’è cambiato e come sta cambiando il ruolo dell’HR” di TeamSystem, il 65% delle organizzazioni ha integratoin almeno una funzione interna, raddoppiando il dato del 2023, quando la percentuale era ferma al 33%.Tecnologia al servizio del cambiamento organizzativoL’adozione dell’AI nelle HR va oltre l’efficienza operativa, rappresentando un catalizzatore di innovazione. Strumenti come i big data e i modelli predittivi permettono di migliorare il coinvolgimento dei dipendenti, prevenire il turnover e garantire processi decisionali più equi e inclusivi.