L'intelligenza artificiale per sviluppare armi: Google aggiorna le sue linee guida

Roma, 5 febbraio 2025 - E se l'fosse utilizzata pero strumenti di sorveglianza? Almeno sulla carta,non lo esclude più. Alphabet, la holding controllata dal gigante della search, ha infatti cambiato le sue, abbandonando la promessa di non utilizzare l'AI per fini "che potrebbero nuocere". Come riporta Bbc News, questo grande cambiamento etico è stato annunciato su un blog dal vicepresidente diJames Manyika e dal direttore del laboratorio AI 'DeepMind', Demis Hassabis. I due sostengono che l'debba lavorare insieme ai governi democratici per "supportare la sicurezza nazionale". "Riteniamo che le democrazie dovrebberore lo sviluppo dell’te da valori fondamentali come la libertà, l’uguaglianza e il rispetto dei diritti umani - si legge nel post - E crediamo che aziende, governi e organizzazioni che condividono questi valori dovrebbero lavorare insieme per creare un’che protegga le persone, promuova la crescita globale e sostenga la sicurezza nazionale".