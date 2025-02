Metropolitanmagazine.it - L’Incosciente Giovane è diventato grande: Achille Lauro parla di Sanremo in conferenza stampa (e spegne i gossip su Chiara Ferragni)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Quando, nel 2019,è salito sul palco dell’Ariston con la rivoluzionaria Rolls Royce, ha di sicuro lasciato il segno, e lo stesso è accaduto in tutte le sue incursioni sanremesi. Questo Festival, però, sarà molto diverso, e a giurarlo è lui stesso. Stamattina, nel corso di unadi preparazione a2025, ormai alle porte, il cantautore romano ha raccontato allale proprie sensazioni riguardanti il suo ritorno sul palcoscenico più ambito d’Italia., al secoloDe Marinis, è entusiasta all’idea essere di nuovo in gara, e ancor di più di poter rendere di dominio pubblico il progetto musicale che lo ha tenuto impegnato negli ultimi anni, anticipato dal fortunato singolo Amore Disperato. «Non pubblico album dal 2022», esordisce di fronte ai giornalisti, «e in tutto questo tempo sono stato alla ricerca di nuove ispirazioni, di sonorità adatte a me.