Lanazione.it - L’inchiesta choc: estorce foto intime ai giovani calciatori. Perquisito il “tifoso”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 5 febbraio 2025 – Le “challenge“ per premiare il più bravo con il pallone, ma anche lunghissime ed estenuanti chat perre unaintima dei ragazzi conosciuti al campo. Una bufera nel calciole fiorentino, dopo la perquisizione, disposta dalla procura, nei confronti di un frequentatore di una nota società del capoluogo. Il sostituto procuratore Alessandro Piscitelli contesta al soggetto - di cui non diffondiamo le generalità e nemmeno il nome del club di “appartenenza“ a tutela delleipotetiche vittime - i reati di produzione di materiale pedopornografico e adescamento di minore. All’uomo, 28 anni, sono stati sequestrati i dispositivi elettronici in suo possesso, nei quali, dopo una prima ispezione, sarebbero state trovate centinaia di immagini inviate da