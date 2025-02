Laspunta.it - L’inceneritore di Santa Palomba, sbarca a Bruxelles

Leggi su Laspunta.it

“Oggi è una giornata di grande importanza perché finalmente la petizione popolare controdi Roma, forte di solide ragioni giuridiche e sostenuta da oltre 13 mila firme, ha superato il vaglio di ammissibilità e presto potrà essere discussa a”. È quanto dichiara in una nota l’Unione dei Comitati contro l’ inceneritore. “Gualtieri si è sin qui schernito dell’ opposizione al suo impianto convinto che i poteri commissariali lo mettessero sempre e comunque al di sopra delle leggi.” Prosegue la nota dell’Unione.“Davanti al principio di precauzione che deriva direttamente dai trattati UE – sottolineano dall’ Unione – i poteri commissariali non sono opponibili perché quel principio se applicato – e in Europa non possono non tenerne conto – costituisce un limite invalicabile anche per il Commissario inceneritorista.