L' imbarazzo di Schlein per l' indagine sul tesoriere Pd | esplode il caso

A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina. Giulio Andreotti aveva proprio ragione. E quella frase, diventata così iconica da aver rappresentato un'intera epopea politica, ieri è riecheggiata nella testa di chi ha dovuto confrontarsi con la notizia dei 36 indagati (e tra questi 31 arrestati) accusati di associazione per delinquere dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio in Campania. Perché tra i soggetti coinvolti c'è anche ilregionale del Partito Democratico, Nicola Salvati. E qui che casca l'asino. Perché, al di là del doveroso rispetto per la presunzione di innocenza, è evidente come vi sia una questione morale grande come una casa, un autentico cratere aperto in seno al principale partito di opposizione.