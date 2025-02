Licenziato in diretta su Sportitalia perché il direttore Criscitiello ha cacciato il giornalista napoletano | Fai il fenomeno? Qui non ci lavori più – Il video

Leggi su Open.online

«Hai sbagliato televisione, fai il tifoso a casa tua. Chiudiamo il collegamento con Manuel, che qua dentro non ci lavora più». Con queste parole ildi, Michele, haintv il collaboratore Manuel Parlato, che segue il Napoli per l’emittente sportiva. La colpa di Parlato? Aver protestato riguardo a un siparietto in cui il collega Tancredi Palmeri ironizzava sul mercato deficitario del Napoli. «Fatto di una gravità inaudita», è il commento dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.February 4, 2025 L’opinione di Parlato e la gag «provocatoria»«La cosa che è piaciuta di meno a tutti è la gag di Tancredi Palmeri su Okafor (nuovo giocatore del Napoli, ndr», ha detto in collegamento Manuel Parlato. «Noi siamo i campioni del mondo dell’ironia, ci piace ironizzare e incassare.