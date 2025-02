Ilnapolista.it - Libero elogia il mercato del Napoli (in chiave anti-Conte): i grandi club investono su chi può far fare un salto di qualità

Leggi su Ilnapolista.it

Il quotidianoanalizza ildelle big. Fra queste anche ilche cercava un rinforzo in difesa e il sostituto di Kvaratskhelia. Non è arrivato nessuno dei due, almeno di sicuro non il difensore. Al posto del georgiano è arrivato Okafor.si spiega questa scelta per via della presenza di Neres già in rosa. È lui il vero sostituto di Kvara.(quotidiano a forti tinte interiste e non proprio simpatizzante dila scelta del.Leggi anche: Il nondelrischia di essere interpretato dai giocatori come un segnale di disimpegno (Repubblica)“Di solito è così che si comporta uncon le idee chiare”Ecco cosa si legge su:“Si muove tanto a gennaio chi è indietro in classifica e si muove poco chi è dav, quindi bisogna valutare “per sottrazione” l’operato di, Inter e Atalanta.