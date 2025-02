Fanpage.it - “Li ho visti sanguinare sul paviamento”: parla una testimone della sparatoria in Svezia, si cerca il movente

Leggi su Fanpage.it

Il racconto di una studentessaverificatasi ieri in una scuola per adulti di Örebro in: "Un ragazzo accanto a me è stato colpito alla spalla. Sanguinava molto". Continuano le indaginipolizia: siil, il killer avrebbe agito da solo e si sarebbe suicidato.