Fanpage.it - Leyla, mutilata ai genitali a 11 anni. Il medico: “Ne opero tante come lei, infibulate dalle famiglie”

Leggi su Fanpage.it

L’operazione viene fatta tra i 4 e i 15, spesso in età pre-adolescenziale. In alcuni casi viene rimosso il clitoride, in altri anche le piccole labbra e le pareti vulvari. In Italia è illegale, dal 2006 sono vietate tutte le forme di mutilazione genitale femminile. Abbiamo parlato con Massimiliano Brambilla, il chirurgo plastico che opera le ragazze che sono state