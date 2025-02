Bergamonews.it - “L’ex Teatro Minerva rischia di venire demolito nell’indifferenza generale”

Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino bergamasco, Marco Parisi, appassionato di musica e storia locale. “Recentemente – scrive – sono stato a una bella serata musicale organizzata dagli amici del Dlf (DopoLavoroFerrovieri) della Stazione di Bergamo, che gestiscono uno spazio molto bello e forse poco conosciuto, situato proprio dentro ai locali di uno degli edifici storici della Stazione dei Treni di Bergamo, a pochi passi dal Binario 1 tronco Ovest. Quella sera ho appreso che, nell’ambito della ristrutturazione e riqualificazione dell’area, è prevista la demolizione dello stabile in cui ha sede il Dlf, lo stesso edificio che ha ospitato all’inizio del Novecento il, uno dei piccoli teatri storici di Bergamo Bassa”.Il lettore arriva al dunque. “Mi domando come sia possibile che la Sovrintendenza ai Beni Culturali, spesso attenta a tutelare immobili (a mio modestissimo parere di non esperto del settore) anche trascurabili, in quest’occasione possa acconsentire all’eliminazione di un pezzo della nostra storia locale.