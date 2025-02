Anteprima24.it - Lettere consegnate in ritardo, l’azione di Federconsumatori contro Poste Italiane

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLadi Benevento viste le varie segnalazione pervenute da più utenti, ai nostri sportelli, sulnelle consegne delle fatture emesse da diversi gestori di energia, dove i destinatari nella maggior parte dei casi si trovano, in seguito, ad essere addebitate spese di mora o interessi sui calcoli delle fatture seguenti. – così in una nota il presidente Antonio Barletta. Come si evince dalla normativa sul portale di ARERA ( Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente): Se un cliente con contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela), paga la bolletta dopo la scadenza indicata, il venditore può chiedergli gli interessi di mora, per i giorni di.Se un cliente con un contratto nel mercato libero paga dopo la scadenza indicata sulla bolletta stessa, il venditore può chiedere solo gli interessi di mora e le spese eventualmente previste dal contratto.