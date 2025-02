Lanazione.it - “Lettera omofoba contro di me”, denuncia di un giovane commesso

Leggi su Lanazione.it

Poggibonsi (Siena), 5 febbraio 2025 – “La invitiamo a riprendere seriamente il suo dipendente affinché si comporti con educazione e con decenza nei confronti dei clienti maschi che afferiscono al negozio”. È uno degli stralci dellaanonima spedita al titolare di una attività commerciale di Poggibonsi. È lì che lavora Roberto (nome di fantasia), accusato, nella missiva senza firma, di non tenere una condotta adeguata al suo ruolo al pubblico: nelle venti righe buttate giù al pc, si fa riferimento in maniera esplicita all’omosessualità di Roberto,di Poggibonsi che, proprio per il suo orientamento sessuale, si legge, “ammicca e si rivolge con battute disdicevoli al mio ragazzo”. Lasarebbe quindi opera di una cliente? “Trattandosi di un contenuto anonimo, non possiamo sapere”, spiega Roberto.