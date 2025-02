Sport.quotidiano.net - L’Estra Pistoia alla resa dei conti. Lungo confronto tra team e coach

BASKET La settimana potenzialmente decisiva per la stagione biancorossa non è iniziata sotto i migliori auspici. La squadra e l’allenatore Okorn hanno avuto undurato circa un’ora e questo ha fatto cambiare i piani del programma di lavoro. L’allenamento era fissato dalle 17.30 alle 19 ma dopo la chiacchierata, avendo a quel punto solo mezz’ora di tempo, è stato deciso di svolgere solo sessione di tiro individuale. Non hanno preso parte all’allenamento Christon, Silins, Kemp, Paschall e Anumba, i primi tre perché indisponibili, tanto che si sono sottoposti a dei controlli da parte del medico sociale. Paschall non ha preso partesessione di tiro mentre Anumba sembra essere in procinto di lasciareper accasarsi in A2 a Cividale. Arrivato come sostituto di Carl Wheatle, Micheal Anumba ha trovato pochissimo spazio, diciamo quasi zero visto il minutaggio.