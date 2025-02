Ilrestodelcarlino.it - Lesioni, condannato un 23enne

Erano finiti nei guai con l’accusa di rapina e di. Ma sono stati assolti per il reato di rapina uno studente di giurisprudenza tunisino e un suo connazionale, rispettivamente di 24 e 23 anni. Ilè statoa sei mesi per il reato di. Lo ha deciso ieri in tribunale il giudice Claudio Bonifazi. L’episodio era avvenuto a Porto Recanati il 28 maggio 2022. Secondo l’accusa, sostenuta ieri dal pubblico ministero Vincenzo Carusi, i due giovani con altri rimasti sconosciuti, si sarebbero impossessati del portafoglio di un giovane residente a Filottrano, contenente la somma di 140 euro. Ilavrebbe colpito con un pugno al viso la vittima, facendola cadere a terra, mentre il suo complice, lo studente, avrebbe sfilato il portafoglio dalla tasca della vittima, sottraendo la somma di denaro contenuta all’interno per poi tirarglielo addosso.